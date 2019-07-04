Власти Татарстана заключили первый контракт с самозанятым

Министерство экономики Татарстана подписало заключило первый контракт с самозанятым гражданином. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поставщик был выбран по итогам торгов на биржевой площадке Агентства по государственному заказу Республики Татарстан. Сумма контракта составила 43 860 рублей. Поставщик обязуется выполнить контракт в течение 2-х недель.

Это первый контракт, заключенный самозанятым гражданином на биржевой площадке, отметил министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев. Он должен показать пример как потенциальным заказчикам, так и фрилансерам, готовым предлагать свои услуги.

Ресурс для самозанятых создали на биржевой площадке в апреле текущего года. Регистрация там позволяет данной категории предпринимателей получить доступ к гарантированному рынку поставок товаров, работ и услуг для регулируемых заказчиков.

В помощь гражданам на биржевой площадке создан специальный раздел «Предложения для самозанятых» с указанием всех предложений по выполнению работ, услуг и поставок товаров собственного изготовления.