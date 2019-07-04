Когда УФНС разрешит сдавать единую отчетность по налогу на имущество организаций

Согласно пункту 1.1 статьи 386 НК с 1 января 2020 налогоплательщик налога на имущество организации, состоящий на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения недвижимости, налоговая база по которой определяется как среднегодовая стоимость, вправе представлять налоговую декларацию в отношении всех таких объектов недвижимости в один из указанных налоговых органов по своему выбору, уведомив об этом УФНС.

Уведомление представляется ежегодно до 1 марта года.

Изменение выбранного налогоплательщиком порядка представления налоговой декларации в течение налогового периода не допускается.

Эта норма не применяется в случае, если законом субъекта РФ установлены

В течение 2019 года рассмотрение налоговыми органами Уведомлений осуществляется в соответствии с письмом ФНС от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@.

Это письмо не предусматривают возможность применения последствий направления Уведомления в виде представления в налоговый орган единой налоговой отчетности по налогу, если налогоплательщик на момент представления Уведомления не стоит на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества.

Также необходимо понимать, что письмо ФНС России от 03.12.2018 № БС-4-21/23363@ не исключает указание в качестве причины, по которой Уведомление не может рассматриваться основанием представления единой налоговой отчетности по налогу, отсутствие постановки на учет налогоплательщика, представившего Уведомление.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/11555@ от 17.06.2019.