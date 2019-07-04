Клерк.Ру

Банки узнают контакты будущих директоров ООО и названивают им с предложениями. Как с этим бороться

Новоиспеченные налогоплательщики жалуются, что не успеют они зарегистрировать компанию или открыть ИП, как тут же поступают звонки из банков с предложениями открыть счет.

Возникает резонный вопрос — кто «сливает» контакты директоров ООО и предпринимателей банкирам?

Мы неоднократно рассказывали о подобных жалобах.

Откуда банки берут контакты руководителей новых компаний? Неужели их сливает ИФНС?

Налоговики взялись бороться со сливом данных банкам при регистрации ИП и ООО

Между тем не все налогоплательщики лояльно относятся к такому несанкционированному сливу информации об их номере мобильника. Некоторые свое возмущение демонстрируют не на словах, а на деле.

Накануне на нашем форме был создан пост, автор которого поделился своей историей борьбы с таким явлением.

Принципиальный директор ООО обращался в суд, писал жалобы в Прокуратуру, МВД, ФСБ, но пока не добился каких-либо результатов, которые послужили бы возмездием.

Наш читатель призывает коллег, которые тоже столкнулись с таким негативным явлением, объединиться, чтобы вместе добиваться справедливости.

Регистрировал ооо и в день получения документов начались звонки от втб, сбербанка, модульбанка, тинькофф, альфабанка. На 100% слив из налоговой, суд налоговой я проиграл, сейчас будет суд с банками.
Я писал в прокуратуру, мвд, они поручили налоговой проверить саму себя. Написал в фсб, письмо приняли , но молчат возможно ведут работу, но не факт!

Кто столкнулся с данной темой и хочет справедливости как и я , предлагаю взять распечатки за тот день у операторов , справки о принадлежности номера вам и свидетельство о регистрации и отправить их с жалобами во все органы, я так и сделал. Если что можете отправить мне в л/с . Все таки я хочу наказать налоговую, для меня это дело принципа, так беспордонно поступить , от кого но от госорган я такой дишманский поступок не ожидал

— Stroyke

Свое обращение к коллегам наш читатель разместил в теме форума «Налоговая сливает контакты Новых Юрлиц».

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