В ИФНС задваиваются патенты предпринимателей

Не сумев добиться справедливости в налоговой инспекции, ИП на ПСН из Тамбовской области обратилась с жалобой к бизнес-омбудсмену.

Бизнес-леди обратилась в ИФНС для выдачи патента. Однако ей был выдан не один, а два патента. Причем, в одном стояла налоговая ставка 0% (на отдельные виды деятельности в Тамбовской области существует нулевая налоговая ставка), а в другом патенте стояла ставка 6% и уже были начислены налоги.

На вопрос, почему были выданы 2 патента, сотрудники инспекции ответили, что предпринимателем были поданы два заявления. Однако в доказательство своей правоты предъявить документы не смогли.

Обращение к руководству инспекции также не привело к результатам.

Бизне-омбудсмном было направлено мотивированное обращение к руководству ИФНС об устранении нарушения прав предпринимателя.

Из инспекции вскоре пришел ответ, в котором говорилось: «Выдача второго патента с начислением налога по ставке 6% предпринимателю Л. произошла из-за технической ошибки. В настоящее время патент № аннулирован, начисления по налогу удалены».