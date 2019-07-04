Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» посадили на два года за неуплату налогов

Басманный суд Москвы приговорил к 2 годам колонии общего режима основателя сети «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов, передал корреспондент РИА Новости из зала суда.

Белойван заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке. Он обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба», организовал практику расчета с клиентами только наличными и невыдачи кассовых чеков.

По данным ведомства, обвиняемый привлек к работе «ночных кассиров», которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

Всего от уплаты налогов Белойваном, по данным СК, было сокрыто более 650 миллионов рублей. Сообщалось, что с признанием им вины для урегулирования налоговых претензий ведется подготовка к подписанию с ФНС России мирового соглашения, согласно которому обвиняемый в течение трех лет уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также пени и штрафы на сумму более 1 миллиарда рублей.

В прениях прокурор просила избрать в виде наказания 2 года колонии общего режима. Среди смягчающих обстоятельств она назвала четверых несовершеннолетних детей Белойвана и признание им вины.