Минтруд хочет избежать «регуляторной гильотины»

Минтруд предлагает ограничить действие реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) на трудовые отношения.

Об это в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой от 26 июня сообщил глава ведомства Максим Топилин, узнал «Коммерсантъ».

По плану правительства инвентаризация всех обязательных требований к бизнесу должна завершиться до 1 февраля 2020 года, и после этого срока все нормы, которые ведомства не актуализируют, будут отменены («регуляторная гильотина»). В ходе обсуждения, впрочем, выяснилось, что масштаб реформы может оказаться меньше, чем изначально пообещали бизнесу, ряд ведомств уже предложили вывести из-под ее действия отдельные сферы экономики.

Как отмечает господин Топилин, необходимость исключить социально-трудовые отношения из сферы действия будущего закона об обязательных требованиях вызвана, в частности, тем, что предлагаемая в проекте отмена требований ряда нормативных актов приведет к необходимости их повторного утверждения без изменения содержания, при этом пересмотр потребует длительных переговоров между профсоюзами, работодателем и государством. К тому же пересмотр либо отмена норм трудового законодательства, снижающие уровень гарантий работникам, должны сопровождаться введением новых компенсирующих мер для поддержания прежнего уровня гарантий для граждан: значительная часть таких положений базируется на нормах Конституции и международного права, включая ряд конвенций Международной организации труда. Проделать всю эту работу в сроки, предусмотренные для реформы, по мнению министра, невозможно.

Есть у Минтруда и замечания ко второму элементу реформы — проекту федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Так, указывает Минтруд, в проекте в число актов, содержащих обязательные требования, не включены нормативные правовые акты самого ведомства, а они, например, устанавливают принципы охраны труда и нормы выдачи средств индивидуальной защиты.

Также законопроект предполагает отмену требований соблюдения работодателями норм, закрепленных правовыми актами СССР и РСФСР, однако в сфере труда эти документы регулируют, например, районные коэффициенты к зарплате на Крайнем Севере и списки работ и профессий, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости.

Кроме того, проект закона о госконтроле запрещает проверки предприятий по обращениям граждан и профсоюзов, однако в трудовой сфере в 2018 году таких обращений было 463 тыс., благодаря им работникам выплатили незаконно задержанную зарплату на 13,5 млрд руб. и оформили более 10 тыс. трудовых договоров, отмечает Минтруд. Таким образом, по мнению министерства, реформа КНД в сфере трудовых отношений может затронуть лишь ее отдельные детали.

Что касается необходимости актуализировать устаревшее законодательство, то, указывает ведомство, эта работа и так идет, например с 2013 года ведомство пересмотрело 30% правил охраны труда.

В пользу Минтруда уже готовы выступить профсоюзы, а против — работодатели.