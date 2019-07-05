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НДФЛ от продажи квартиры нерезидентом РФ зависит от срока владения ею

Согласно пункту 2 статьи 217.1 НК доходы, получаемые налогоплательщиком от продажи объекта недвижимости, освобождаются от НДФЛ при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение 5 лет и более (в ряде случаев – 3 года).

С 01.01.2019 эта норма применяется независимо от наличия у физлица статуса налогового резидента РФ.

Таким образом, если при продаже квартиры после 01.01.2019 соблюдаются условия, установленные пунктом 17.1 статьи 217 и пунктом 2 статьи 217.1 НК, то полученный от ее продажи доход освобождается от обложения НДФЛ.

В случае если вышеуказанные условия не соблюдаются и налогоплательщик по итогам налогового периода не будет являться налоговым резидентом РФ, то его доход от продажи в этом налоговом периоде недвижимого имущества в РФ подлежит обложению НДФЛ по ставке 30 %.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/43619 от 14.06.2019.

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