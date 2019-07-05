Для инвалидов I и II групп нельзя ввести ненормированный рабочий день

Для сотрудников, являющихся инвалидами I и II групп, устанавливается сокращенное рабочее время не более 35 часов в неделю и время ежедневной работы (смены) в соответствии с медицинским заключением.

Эта продолжительность является в данном случае полной нормой труда и не влечет уменьшения заработной платы.

Соответственно, для сотрудника-инвалида невозможно установить ненормированный рабочий день.

Инвалида можно привлечь к работе сверхурочно, в выходные дни и ночное время с его согласия, если это позволяет состояние здоровья. Не забудьте ознакомить его под роспись с положением о праве отказаться от выполнения такой работы, напоминает ГИТ Приморского края.