Законопроекты о запрете продажи гаджетов без российского ПО отозвали из Госдумы

Глава Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев в четверг отозвал внесенные им накануне законопроекты — о запрете на продажу смартфонов и компьютеров, не соответствующих спецтребованиям к установленному на них программному обеспечению. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Первым проектом предлагалось разрешить продажу в стране только таких устройств связи, на которых установлено ПО из специально создаваемого реестра предустанавливаемых программных средств. Порядок ведения реестра и оператора, который будет его вести, должно было определить правительство.

Второй законопроект вводил штрафы до 1 миллиона рублей за нарушение запрета на продажу устройств, которые не соответствуют спецтребованиям к установленному на них программному обеспечению. В число таких требований входит наличие на устройствах установленных «по-умолчанию» российских программ для ЭВМ.

Третий документ предполагал определение правительственной комиссией перечня значимых хозяйствующих субъектов, владеющих программами для ЭВМ.

О причинах отзыва проектов не сообщается.