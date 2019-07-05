Все кадровые документы компаний переведут в электронный вид

Накануне на заседании Правительства обсуждались одобренные ранее три законопроекта, которые связаны с введением в России электронных трудовых книжек.

Между тем у Правительства есть и другие планы по оцифровке в кадровой сфере Речь идет о внедрении электронного кадрового документооборота.

«Это наш следующий проект, по которому мы сейчас завершаем согласования. Есть разночтения, разногласия с рядом министерств и ведомств по отдельным позициям», - заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Эксперимент по электронному кадровому делопроизводству внутри предприятия (по всем документам внутри предприятия) планируется запустить в 2020 году.

К сентябрю проект будет внесен в Правительство, заявил Топилин.

Речь пока идет об эксперименте, через включение отдельных предприятий в обкатку этой конструкции, потому что сейчас пока сложно предусмотреть и предотвратить все возможные риски.

«Какие будут подписи применяться – усиленная (УКЭП) или обычная, простая подпись? Здесь всегда ведётся достаточно серьёзный диалог с точки зрения безопасности данных, их хранения, с точки зрения идентификации человека и с точки зрения дороговизны проекта. Если это усиленная квалифицированная подпись, понятно, что это более дорогая история, если простая подпись – это более дешёвая история. Но как вы будете идентифицировать людей, как будете хранить данные и так далее? Здесь надо всегда очень внимательно взвешивать все составляющие, с тем чтобы принять какое-то решение, которое устроит всех и будет не таким дорогим.Он отметил, что внедрение электронного документооборота в кадровом деле требует материальных вложений», - сказал Топилин.

Он отметил, что внедрение электронного документооборота в кадровом деле требует материальных вложений.

«Там потребуются дополнительные деньги. И здесь у нас пока есть разночтения с Министерством финансов. Будем в бюджетном процессе это всё согласовывать. При этом мы исходим из того, что средства есть в национальном проекте «Цифровая экономика», и надо определённую часть этих средств направить на этот проект. Минкомсвязи нам этот вопрос полностью согласовало», - добавил Топилин.