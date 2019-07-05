КоАП будут меньше менять: за 17 лет в него внесли 4800 поправок

По прошествии 17 лет после вступления КоАП в силу принято 626 федеральных законов, которыми в него внесено уже свыше 4 800 изменений.
При этом вносимые в КоАП изменения зачастую не носят системного характера, что приводит к нарушению единства правового регулирования сходных по своему содержанию общественных отношений, неурегулированности ряда ключевых для сферы административной ответственности общественных отношений и в конечном счете негативным образом влияет на обеспечение защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц.
В связи с этим разработан законопроект, который предполагает, что проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений в КоАП могут быть внесены в Госдуму только при наличии официального отзыва Правительства.
Проект разработан Минюстом и размещен сегодня на федеральном портале.
Между тем точно аналогичный законопроект уже внесен в Госдуму.
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