Клерк.Ру

КоАП будут меньше менять: за 17 лет в него внесли 4800 поправок

По прошествии 17 лет после вступления КоАП в силу принято 626 федеральных законов, которыми в него внесено уже свыше 4 800 изменений.

При этом вносимые в КоАП изменения зачастую не носят системного характера, что приводит к нарушению единства правового регулирования сходных по своему содержанию общественных отношений, неурегулированности ряда ключевых для сферы административной ответственности общественных отношений и в конечном счете негативным образом влияет на обеспечение защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц.

В связи с этим разработан законопроект, который предполагает, что проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений в КоАП могут быть внесены в Госдуму только при наличии официального отзыва Правительства.

Проект разработан Минюстом и размещен сегодня на федеральном портале.

Между тем точно аналогичный законопроект уже внесен в Госдуму.

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