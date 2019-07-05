Найден способ поднять пенсию до 56% от зарплаты

В рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) можно повысить пенсию до 56% от размера утраченного заработка. Как это сделать, знают в Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ).
Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек, пишут «Известия». Представители отрасли полагают, что на фоне невысоких доходов следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Напомним, история с ИПК, который должен был решить проблему накоплений и повысить выплаты будущим пенсионерам, зашла в тупик.
Глава НАПФ Константин Угрюмов полагает, что сегодня всё идет к тому, что ИПК превратится в НПО.
«Корпоративные программы стагнируют после введения ОПС (обязательного пенсионного страхования), которое не мотивировало организации к формированию дополнительной пенсии. Но при дополнительных стимулах со стороны государства и участии работодателей НПФ смогут привлечь 15 млн человек на корпоративные планы», — считает он.
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