Клерк.Ру

Уплаченные организацией страховые взносы не являются доходом сотрудников

При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, а также доходы в виде материальной выгоды.

К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относится оплата (полностью или частично) за него организациями или ИП товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика.

При этом, по мнению Минфина, выраженному в письме № 03-04-06/37009 от 22.05.2019, уплата в соответствии с законодательством иностранного государства организацией-работодателем страховых взносов, плательщиком которых признается такая организация, не приводит к возникновению дохода физлица — работника указанной организации в натуральной форме, подлежащего обложению НДФЛ.

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