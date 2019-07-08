Как комиссионеру формировать чеки ККТ

Письмом № ЕД-4-20/12565@ от 27.06.2019 ФНС направила методичку по формированию кассовых чеков при продаже комиссионером собственных и комиссионных товаров.

Пример: Продажа комиссионером собственных и комиссионных товаров

ООО "Ромашка" ИНН 1234567891, применяющая основную систему налогообложения, использует ККТ с регистрационным номером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра фискального накопителя 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО "Ромашка" занимается торговлей, в том числе комиссионной, и каждый день открывает смену.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 19 апреля 2019 года в 13 часов 45 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, 9 этаж, продает клиенту (физическому лицу) следующие товары:

1. Монитор Товар 1 в количестве 1 шт. на сумму 24000 руб. (в том числе НДС 20% 4000 руб.) - собственные товары ООО "Ромашка";

2. Детская кровать Товар 2 в количестве 1 шт. на сумму 10000 руб. (без НДС) - комиссионные товары комитента ООО "Лютик" ИНН 1231231231, применяющего УСН.

Итого: 34000 руб.

Оплата за товар произведена покупателем наличными денежными средствами.

При продаже был сформирован 2-й кассовый чек за смену с номером фискального документа 133. Кассовый чек был выдан на бумажном носителе (адрес электронной почты не предоставлен клиентом до момента расчета).

Согласно договору комиссии N 11 от 01.01.2019, комиссионер ООО "Ромашка" удерживает сумму своего вознаграждения в размере 500 руб. (5%) из денежных средств, причитающихся комитенту ООО "Лютик", при получении денежных средств от покупателя.

24 апреля 2019 года ООО "Ромашка" перечисляет денежные средства с учетом уже удержанной суммы своего вознаграждения со своего расчетного счета на расчетный счет ООО "Лютик" без предъявления электронного средства платежа. При этом контрольно-кассовая техника не применяется в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа".

Описание кассового чека при реализации товара

с использованием ФФД 1.1

Формирование комиссионером кассового чека

при продаже товаров

ТЭГ Название Тэга Электронная форма <1> Печатная форма Обязательность наличия тега в ФФД 1.05 1000 Наименование документа кассовый чек + Код формы ФД 3 + 1209 Номер версии ФФД 3 + 1048 Наименование пользователя <2> ООО "Ромашка" (обязательно) + 1018 ИНН пользователя <2> 1234567891 (обязательно) + 1042 Номер чека за смену 2 2 + 1012 Дата, время 19.04.19 13:45 19.04.19 13:45 + 1038 Номер смены 5 5 + 1054 Признак расчета 1 приход + 1055 Применяемая система налогообложения 1 (номер бита 0) (обязательно) ОСН (рекомендовано) + 1021 Кассир Иванов Иван Иванович, кассир Иванов Иван Иванович, кассир + 1203 ИНН кассира 123456789012 (рекомендовано) может присутствовать может присутствовать 1037 Регистрационный номер ККТ 1234567890123456 1234567890123456 + 1009 Адрес расчетов <2> 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 + 1187 Место расчетов <2> 9 этаж + 1059 1212 Признак предмета расчета 1 ТОВАР (рекомендовано) может присутствовать 1030 Наименование предмета расчета <3> Монитор Товар 1 Монитор Товар 1 + 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) может присутствовать 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 24000.00 24000.00 + 1023 Количество предмета расчета 1 1 + 1199 Ставка НДС 1 НДС 20% + 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 24000.00 24000.00 + 1059 1212 Признак предмета расчета 1 ТОВАР (рекомендовано) может присутствовать 1222 Признак агента по предмету расчета 1 (номер бита 5) Комиссионер может присутствовать 1224 1171 Телефон поставщика +7 (111) 111-11-11 +7 (111) 111-11-11 может присутствовать 1225 Наименование поставщика ООО "Лютик" (рекомендовано) ООО "Лютик" (рекомендовано) может присутствовать 1226 ИНН поставщика 1231231231 1231231231 (рекомендовано) + 1030 Наименование предмета расчета <3> Детская кровать Товар 2 Детская кровать Товар 2 + 1197 Единица измерения предмета расчета Штука (рекомендовано) Штука (рекомендовано) может присутствовать 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 10000.00 10000.00 + 1023 Количество предмета расчета 1 1 + 1199 Ставка НДС 6 НДС не облагается (рекомендовано) + 1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 10000.00 10000.00 + 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) 34000.00 34000.00 + 1031 Сумма по чеку наличными 34000.00 34000.00 + 1081 Сумма по чеку (БСО) безналичными 0.00 0.00 + 1215 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 0.00 0.00 + 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 0.00 0.00 + 1217 Сумма по чеку встречным предоставлением 0.00 0.00 + 1102 Сумма НДС чека по ставке 20% 4000.00 4000.00 + 1103 Сумма НДС чека по ставке 10% 0.00 0.00 + 1104 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% 0.00 0.00 + 1105 Сумма расчета по чеку без НДС 10000.00 10000.00 + 1106 Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 0.00 0.00 + 1107 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 0.00 0.00 + 1060 Адрес сайта ФНС www.nalog.ru www.nalog.ru + 1040 Номер ФД 133 133 + 1041 Номер ФН 8710000109811542 8710000109811542 + 1077 ФПД формируется автоматически формируется автоматически + ФПС формируется автоматически + 1196 QR-код формируется автоматически +

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Примечание

<1> Направление ФД в электронной форме в налоговый орган через оператора фискальных данных.

<2> Реквизиты "наименование пользователя" (тег 1048), "ИНН пользователя" (тег 1018), "адрес сайта ФНС" (тег 1060), "адрес электронной почты отправителя чека" (тег 1117), "номер автомата" (тег 1036), "адрес расчетов" (тег 1009), "место расчетов" (тег 1187), должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты ранее не были переданы ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации.

<3> Указывается конкретное наименование, позволяющее идентифицировать товар (работу, услугу).