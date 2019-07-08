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Как комиссионеру формировать чеки ККТ

Письмом № ЕД-4-20/12565@ от 27.06.2019 ФНС направила методичку по формированию кассовых чеков при продаже комиссионером собственных и комиссионных товаров.

Пример: Продажа комиссионером собственных и комиссионных товаров

ООО "Ромашка" ИНН 1234567891, применяющая основную систему налогообложения, использует ККТ с регистрационным номером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра фискального накопителя 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО "Ромашка" занимается торговлей, в том числе комиссионной, и каждый день открывает смену.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 19 апреля 2019 года в 13 часов 45 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, 9 этаж, продает клиенту (физическому лицу) следующие товары:

1. Монитор Товар 1 в количестве 1 шт. на сумму 24000 руб. (в том числе НДС 20% 4000 руб.) - собственные товары ООО "Ромашка";

2. Детская кровать Товар 2 в количестве 1 шт. на сумму 10000 руб. (без НДС) - комиссионные товары комитента ООО "Лютик" ИНН 1231231231, применяющего УСН.

Итого: 34000 руб.

Оплата за товар произведена покупателем наличными денежными средствами.

При продаже был сформирован 2-й кассовый чек за смену с номером фискального документа 133. Кассовый чек был выдан на бумажном носителе (адрес электронной почты не предоставлен клиентом до момента расчета).

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Согласно договору комиссии N 11 от 01.01.2019, комиссионер ООО "Ромашка" удерживает сумму своего вознаграждения в размере 500 руб. (5%) из денежных средств, причитающихся комитенту ООО "Лютик", при получении денежных средств от покупателя.

24 апреля 2019 года ООО "Ромашка" перечисляет денежные средства с учетом уже удержанной суммы своего вознаграждения со своего расчетного счета на расчетный счет ООО "Лютик" без предъявления электронного средства платежа. При этом контрольно-кассовая техника не применяется в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа".

 

Описание кассового чека при реализации товара

с использованием ФФД 1.1

 

Формирование комиссионером кассового чека

при продаже товаров

 

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма <1>

Печатная форма

Обязательность наличия тега в ФФД 1.05

1000

 Наименование документа

  

 кассовый чек

+

 

 Код формы ФД

 3

  

+

1209

 Номер версии ФФД

 3

  

+

1048

 Наименование пользователя <2>

  

 ООО "Ромашка"

(обязательно)

+

1018

 ИНН пользователя <2>

  

 1234567891

(обязательно)

+

1042

 Номер чека за смену

 2

 2

+

1012

 Дата, время

 19.04.19 13:45

 19.04.19 13:45

+

1038

 Номер смены

 5

 5

+

1054

 Признак расчета

 1

 приход

+

1055

 Применяемая система налогообложения

 1 (номер бита 0)

(обязательно)

 ОСН

(рекомендовано)

+

1021

 Кассир

 Иванов Иван Иванович, кассир

 Иванов Иван Иванович, кассир

+

1203

 ИНН кассира

 123456789012

(рекомендовано)

может присутствовать

может присутствовать

1037

 Регистрационный номер ККТ

 1234567890123456

 1234567890123456

+

1009

 Адрес расчетов <2>

  

 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23

+

1187

 Место расчетов <2>

  

 9 этаж

+

1059

1212

 Признак предмета расчета

 1

 ТОВАР

(рекомендовано)

может присутствовать

1030

 Наименование предмета расчета <3>

 Монитор Товар 1

 Монитор Товар 1

+

1197

 Единица измерения предмета расчета

 Штука

(рекомендовано)

 Штука

(рекомендовано)

может присутствовать

1079

 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

 24000.00

 24000.00

+

1023

 Количество предмета расчета

 1

 1

+

1199

 Ставка НДС

 1

 НДС 20%

+

1043

 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

 24000.00

 24000.00

+

1059

1212

 Признак предмета расчета

 1

 ТОВАР

(рекомендовано)

может присутствовать

1222

 Признак агента по предмету расчета

 1 (номер бита 5)

 Комиссионер

может присутствовать

1224

1171

 Телефон поставщика

 +7 (111) 111-11-11

 +7 (111) 111-11-11

может присутствовать

1225

 Наименование поставщика

 ООО "Лютик"

(рекомендовано)

 ООО "Лютик"

(рекомендовано)

может присутствовать

1226

 ИНН поставщика

 1231231231

 1231231231

(рекомендовано)

+

1030

 Наименование предмета расчета <3>

 Детская кровать Товар 2

 Детская кровать Товар 2

+

1197

 Единица измерения предмета расчета

 Штука

(рекомендовано)

 Штука

(рекомендовано)

может присутствовать

1079

 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

 10000.00

 10000.00

+

1023

 Количество предмета расчета

 1

 1

+

1199

 Ставка НДС

 6

 НДС не облагается

(рекомендовано)

+

1043

 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

 10000.00

 10000.00

+

1020

 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

 34000.00

 34000.00

+

1031

 Сумма по чеку наличными

 34000.00

 34000.00

+

1081

 Сумма по чеку (БСО) безналичными

 0.00

 0.00

+

1215

 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

 0.00

 0.00

+

1216

 Сумма по чеку постоплатой (кредит)

 0.00

 0.00

+

1217

 Сумма по чеку встречным предоставлением

 0.00

 0.00

+

1102

 Сумма НДС чека по ставке 20%

 4000.00

 4000.00

+

1103

 Сумма НДС чека по ставке 10%

 0.00

 0.00

+

1104

 Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

 0.00

 0.00

+

1105

 Сумма расчета по чеку без НДС

 10000.00

 10000.00

+

1106

 Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120

 0.00

 0.00

+

1107

 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

 0.00

 0.00

+

1060

 Адрес сайта ФНС

 www.nalog.ru

 www.nalog.ru

+

1040

 Номер ФД

 133

 133

+

1041

 Номер ФН

 8710000109811542

 8710000109811542

+

1077

 ФПД

 формируется автоматически

 формируется автоматически

+

 

 ФПС

 формируется автоматически

  

+

1196

 QR-код

  

 формируется автоматически

+

 

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Примечание

<1> Направление ФД в электронной форме в налоговый орган через оператора фискальных данных.

<2> Реквизиты "наименование пользователя" (тег 1048), "ИНН пользователя" (тег 1018), "адрес сайта ФНС" (тег 1060), "адрес электронной почты отправителя чека" (тег 1117), "номер автомата" (тег 1036), "адрес расчетов" (тег 1009), "место расчетов" (тег 1187), должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты ранее не были переданы ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации.

<3> Указывается конкретное наименование, позволяющее идентифицировать товар (работу, услугу).

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