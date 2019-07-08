Как комиссионеру формировать чеки ККТ

Письмом № ЕД-4-20/12565@ от 27.06.2019 ФНС направила методичку по формированию кассовых чеков при продаже комиссионером собственных и комиссионных товаров.
Пример: Продажа комиссионером собственных и комиссионных товаров
ООО "Ромашка" ИНН 1234567891, применяющая основную систему налогообложения, использует ККТ с регистрационным номером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра фискального накопителя 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО "Ромашка" занимается торговлей, в том числе комиссионной, и каждый день открывает смену.
Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 19 апреля 2019 года в 13 часов 45 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, 9 этаж, продает клиенту (физическому лицу) следующие товары:
1. Монитор Товар 1 в количестве 1 шт. на сумму 24000 руб. (в том числе НДС 20% 4000 руб.) - собственные товары ООО "Ромашка";
2. Детская кровать Товар 2 в количестве 1 шт. на сумму 10000 руб. (без НДС) - комиссионные товары комитента ООО "Лютик" ИНН 1231231231, применяющего УСН.
Итого: 34000 руб.
Оплата за товар произведена покупателем наличными денежными средствами.
При продаже был сформирован 2-й кассовый чек за смену с номером фискального документа 133. Кассовый чек был выдан на бумажном носителе (адрес электронной почты не предоставлен клиентом до момента расчета).
Согласно договору комиссии N 11 от 01.01.2019, комиссионер ООО "Ромашка" удерживает сумму своего вознаграждения в размере 500 руб. (5%) из денежных средств, причитающихся комитенту ООО "Лютик", при получении денежных средств от покупателя.
24 апреля 2019 года ООО "Ромашка" перечисляет денежные средства с учетом уже удержанной суммы своего вознаграждения со своего расчетного счета на расчетный счет ООО "Лютик" без предъявления электронного средства платежа. При этом контрольно-кассовая техника не применяется в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа".
Описание кассового чека при реализации товара
с использованием ФФД 1.1
Формирование комиссионером кассового чека
при продаже товаров
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма <1>
Печатная форма
Обязательность наличия тега в ФФД 1.05
1000
|Наименование документа
|кассовый чек
+
|Код формы ФД
|3
+
1209
|Номер версии ФФД
|3
+
1048
|Наименование пользователя <2>
|
ООО "Ромашка"
(обязательно)
+
1018
|ИНН пользователя <2>
|
1234567891
(обязательно)
+
1042
|Номер чека за смену
|2
|2
+
1012
|Дата, время
|19.04.19 13:45
|19.04.19 13:45
+
1038
|Номер смены
|5
|5
+
1054
|Признак расчета
|1
|приход
+
1055
|Применяемая система налогообложения
|
1 (номер бита 0)
(обязательно)
|
ОСН
(рекомендовано)
+
1021
|Кассир
|Иванов Иван Иванович, кассир
|Иванов Иван Иванович, кассир
+
1203
|ИНН кассира
|
123456789012
(рекомендовано)
может присутствовать
может присутствовать
1037
|Регистрационный номер ККТ
|1234567890123456
|1234567890123456
+
1009
|Адрес расчетов <2>
|127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23
+
1187
|Место расчетов <2>
|9 этаж
+
1059
1212
|Признак предмета расчета
|1
|
ТОВАР
(рекомендовано)
может присутствовать
1030
|Наименование предмета расчета <3>
|Монитор Товар 1
|Монитор Товар 1
+
1197
|Единица измерения предмета расчета
|
Штука
(рекомендовано)
|
Штука
(рекомендовано)
может присутствовать
1079
|Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
|24000.00
|24000.00
+
1023
|Количество предмета расчета
|1
|1
+
1199
|Ставка НДС
|1
|НДС 20%
+
1043
|Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
|24000.00
|24000.00
+
1059
1212
|Признак предмета расчета
|1
|
ТОВАР
(рекомендовано)
может присутствовать
1222
|Признак агента по предмету расчета
|1 (номер бита 5)
|Комиссионер
может присутствовать
1224
1171
|Телефон поставщика
|+7 (111) 111-11-11
|+7 (111) 111-11-11
может присутствовать
1225
|Наименование поставщика
|
ООО "Лютик"
(рекомендовано)
|
ООО "Лютик"
(рекомендовано)
может присутствовать
1226
|ИНН поставщика
|1231231231
|
1231231231
(рекомендовано)
+
1030
|Наименование предмета расчета <3>
|Детская кровать Товар 2
|Детская кровать Товар 2
+
1197
|Единица измерения предмета расчета
|
Штука
(рекомендовано)
|
Штука
(рекомендовано)
может присутствовать
1079
|Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
|10000.00
|10000.00
+
1023
|Количество предмета расчета
|1
|1
+
1199
|Ставка НДС
|6
|
НДС не облагается
(рекомендовано)
+
1043
|Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
|10000.00
|10000.00
+
1020
|Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
|34000.00
|34000.00
+
1031
|Сумма по чеку наличными
|34000.00
|34000.00
+
1081
|Сумма по чеку (БСО) безналичными
|0.00
|0.00
+
1215
|Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
|0.00
|0.00
+
1216
|Сумма по чеку постоплатой (кредит)
|0.00
|0.00
+
1217
|Сумма по чеку встречным предоставлением
|0.00
|0.00
+
1102
|Сумма НДС чека по ставке 20%
|4000.00
|4000.00
+
1103
|Сумма НДС чека по ставке 10%
|0.00
|0.00
+
1104
|Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
|0.00
|0.00
+
1105
|Сумма расчета по чеку без НДС
|10000.00
|10000.00
+
1106
|Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120
|0.00
|0.00
+
1107
|Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
|0.00
|0.00
+
1060
|Адрес сайта ФНС
|www.nalog.ru
|www.nalog.ru
+
1040
|Номер ФД
|133
|133
+
1041
|Номер ФН
|8710000109811542
|8710000109811542
+
1077
|ФПД
|формируется автоматически
|формируется автоматически
+
|ФПС
|формируется автоматически
+
1196
|QR-код
|формируется автоматически
+
--------------------------------
Примечание
<1> Направление ФД в электронной форме в налоговый орган через оператора фискальных данных.
<2> Реквизиты "наименование пользователя" (тег 1048), "ИНН пользователя" (тег 1018), "адрес сайта ФНС" (тег 1060), "адрес электронной почты отправителя чека" (тег 1117), "номер автомата" (тег 1036), "адрес расчетов" (тег 1009), "место расчетов" (тег 1187), должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты ранее не были переданы ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации.
<3> Указывается конкретное наименование, позволяющее идентифицировать товар (работу, услугу).
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