В Татарстане продлили действие льготной ставки по УСН

Законом Республики Татарстан от 14.06.2019 № 43-ЗРТ внесены изменения в Закон Республики Татарстан от 17.06.2009 № 19-ЗРТ «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».

До 01.01.2021 продлен период применения пониженных налоговых ставок по УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

В настоящее время налоговая ставка в размере 5 % установлена для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 % дохода получено от осуществления следующих видов экономической деятельности:

обрабатывающее производство;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

строительство.

Право на ставку 5 % также имеют налогоплательщики, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период 100 % дохода составил доход от услуг стоянок (парковок) автомототранспортных средств на введенных в эксплуатацию с 1 января 2011 года до 1 июля 2013 года многоуровневых и подземных стоянках (парковках) с количеством машино-мест согласно технической документации не менее 150 единиц.

Для остальных налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», налоговая ставка равна 10 %.