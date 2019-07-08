Как врач должен оформить рецепт, чтобы у вас было право на вычет по покупке лекарств

Порядок выписывания лекарственных средств, назначенных лечащим врачом налогоплательщику и приобретенных им за счет собственных средств, размер стоимости которых учитывается при определении суммы социального налогового вычета, утвержден совместным приказом Минздрава и МНС от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256.

В соответствии с указанным Порядком лечащий врач выписывает пациенту рецепт в 2 экземплярах, один из которых предъявляется в аптеку, а второй представляется в ИФНС при подаче 3-НДФЛ.

На экземпляре рецепта, предназначенного для представления в ИФНС, лечащий врач в центре рецептурного бланка проставляет штамп «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика», рецепт заверяется подписью и личной печатью врача, печатью учреждения здравоохранения.

Таким образом, наличие указанного штампа является обязательным условием при оформлении рецептурных бланков в целях получения налогоплательщиком социального налогового вычета в сумме, израсходованной им на приобретение медикаментов.

ФНС в письме от 08.05.2019 № БС-4-11/8737 пояснила, что для вычета подойдут и бланки рецептов, на которых соответствующая надпись «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика» напечатана, а не проставлена в виде штампа.