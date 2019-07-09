Социальный вычет по НДФЛ можно получить при покупке любых лекарств

Недавно в статью 219 НК были внесены изменения, которые позволят большему числу россиян получать вычет по НДФЛ на покупку лекарств.

Раньше получить вычет можно было только по лекарствам, внесенным в специальный список. Власти давно признавали, что список морально устарел и не соответствует современным реалиям. Несколько лет его пытались пересмотреть и вот наконец свершилось!

Поправки внесены Федеральным законом № 147-ФЗ от 17.06.2019.

Из пп.3 п.1 ст. 217 НК убрали упоминание о списке лекарств. Таким образом получить вычет можно при покупке любых лекарств, назначенных врачом.

Данная норма применяется с 2019 года. То есть покупая лекарства в этом году, вы можете собрать чеки и рецепты и заявить в ИФНС права на вычет.

О том, как должен быть оформлен рецепт, ФНС недавно напомнила в письме от 08.05.2019 № БС-4-11/8737.