Какого цвета ваша зарплата

В ОПФР Дагестана дали определение понятиям «белой», «серой» и «черной» зарплаты.
«Белая» — это официальная зарплата, начисление которой полностью отражено в бухгалтерских документах и от этой суммы работодателями производятся отчисления страховых взносов за своих работников в ПФР.
«Серая» — это зарплата, при которой часть дохода работника выплачивается официально, а другая — «в конверте» и не отражается по документам организации.
«Черную» зарплату получают сотрудники, работающие без официального оформления, то есть не заключается трудовой договор и не вносятся записи в трудовую книжку.
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