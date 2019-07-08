Какого цвета ваша зарплата

В ОПФР Дагестана дали определение понятиям «белой», «серой» и «черной» зарплаты.

«Белая» — это официальная зарплата, начисление которой полностью отражено в бухгалтерских документах и от этой суммы работодателями производятся отчисления страховых взносов за своих работников в ПФР.

«Серая» — это зарплата, при которой часть дохода работника выплачивается официально, а другая — «в конверте» и не отражается по документам организации.

«Черную» зарплату получают сотрудники, работающие без официального оформления, то есть не заключается трудовой договор и не вносятся записи в трудовую книжку.

Какой вид зарплаты более распространен? Выясним это в ходе анонимного опроса, в котором приглашаем вас принять участие.