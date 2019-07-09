Налогоплательщиков могут побуждать платить налоги с помощью «уголовки»

В случае неоплаты плательщиками текущих налоговых платежей или доначисленных сумм по результатам контрольных мероприятий налоговыми органами в соответствии с НК применяется комплекс мер, направленный на принудительное взыскание в бюджет сумм задолженности.

В некоторых случаях мер принудительного взыскания, предусмотренных законодательством, недостаточно, и налоговому органу необходимо использовать иные механизмы, направленные на побуждение налогоплательщиков погасить задолженность в бюджет.

Одним из таких механизмов является взыскание задолженности (возмещения ущерба, причиненного РФ) в рамках уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ, заявили в УФНС по Амурской области.

Данная норма предусматривает наказание (в том числе, уголовное) за сокрытие денежных средств или иного имущества, принадлежащего юрлицу, ИП, физлицу, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

С начала этого года в регионе заведено уже 11 подобных уголовных дел на сумму 90 млн. рублей.

Наказанию за данное нарушение могут быть подвергнуты:

ИП;

собственник и руководитель организации-налогоплательщика (налогового агента);

иное лицо, выполняющее управленческие функции в организации, связанные с распоряжением ее имуществом.

Виновному лицу, в зависимости от размера задолженности (крупный, особо крупный), может быть вменены:

денежный штраф от 200 тыс. рублей до 2 млн. рублей;

принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;

лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Во избежание неблагоприятных последствий УФНС рекомендует уплачивать налоги своевременно и в добровольном порядке.