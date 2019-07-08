Фейковое приложение для Samsung установили миллионы пользователей Android

Эксперты из компании CSIS предупредили пользователей Android о приложении, которое копирует данные банковской карты владельца смартфона.

Это приложение скачали более 10 миллионов человек, сообщает телеканал 360о.

Программа Updates for Samsung вместо того, чтобы обновлять прошивку смартфона, перенаправляла пользователя на сторонний рекламный ресурс. Скорость скачивания при этом падала до самых низких значений. Владельцу аппарата предлагалось заплатить 35 долларов, чтобы избавиться от назойливых баннеров и вернуть скорость скачивания обновлений. В процессе оплаты данные карты улетали к злоумышленникам.

Само приложение Updates for Samsung не является вредоносным, оно больше похоже на нежелательную мошенническую программу.

Компания Samsung не имеет отношения к этому приложению. И представители фирмы призывают не пользоваться сторонниким программами для обновления Android.