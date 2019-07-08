Бухгалтеры-аутсорсеры боятся отправлять чужие декларации по НДС

У участницы группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке дилемма.

В компанию, которая занимается оказанием бухгалтерских услуг, обратился клиент (директор ООО) с просьбой отправить уточненную декларацию по НДС. Как пояснил налогоплательщик, самостоятельно отправить декларацию ООО не может, так как сертификат ЭЦП просрочен.

Открыв файл с отчетом, бухгалтер обнаружила там миллионные обороты. НДС к уплате составляет около 6 млн. рублей.

Стоимость услуги по отправке отчетности небольшая, так стоит ли рисковать? Этим вопросом озадачились в аутсорсинговой компании.

С одной стороны, аутсорсеры не отвечают за содержание чужих деклараций, которые формировал сам налогоплательщик. Что было, то и отправили.

С другой стороны, как бы чего не вышло... Даже если аусорсерам не грозит ответственность, ИФНС может прислать запрос и вызвать для дачи пояснений, а это время, нервы и деньги.

Сегодня к нам (мы занимаемся аутсорсингом бухгалтерских услуг) обратилось некое ООО с просьбой отправить НД по НДС за 1кв 2018 года (корректирующий). У них якобы закончился сертификат действия ЭЦП. Обычно мы подписываемся под налоговой и бухгалтерской отетностью как уполномочка за постоянных клиентов, с которыми у нас заключен Договор и все расчеты осуществляем сами. Пока это ООО оформляет Доверенность в ИФНС я озадачилась рисками, которые мы несем. Заглянула в представленные файлы — покупок на 4 млн.руб., продаж на 45 млн. руб.. Какие риски мы несем? Не хочется за копеечную услугу нахватить себе проблем большую кучу. — пишет Елена

Коллеги делятся своими советами по минимизации рисков.

Проходили. На допросы ходили.

1. Договор только на передачу.

2. Файлы запросить по электронке. Никаких флэшек

3. Обязательно оплата на р/С. Хоть от кого, главное чтоб в назначении за ООО такое-то.

4. Доверенность в фнс отправить их лично отвезти или попросить директора лично к вам прийти. Обычно после этого они сливаются сами. — пишет Наталья

К сожалению, некоторые аутсорсеры имеют печальный опыт отправки чужих деклараций, после которого и сами прекратили оказывать такие услуги, и другим не советуют.

не рекомендую. В свое время вызывали на допросы в налоговую и МВД раза 4. Вообще больше не отправляю НДС по доверенности. — пишет Елизавета

Отметим, что вопросом возможной ответственности за сдачу чужих деклараций, наши читатели задавались и ранее.

В частности, мы рассказывали о таких муках выбора в теме «Подписывая чужие отчеты своей ЭЦП, посредники опасаются ответственности».

Кроме того, один из уполномоченных представителей делился с клерками своим горьким опытом: налоговая инспекция предъявила претензии по поводу декларации, отправленной от лица одного из клиентов и грозила посреднику уголовным преследованием.