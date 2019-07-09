Клерк.Ру

Как быстрее всего попасть на крутой вебинар про полугодовую отчетность

Чтобы попасть на вебинар от «Клерка» про то, как безошибочно отчитать за полугодие (и про другие бухгалтерские изменения 2019 года), оставляйте свои контакты в форме ниже.

Мы с вами свяжемся и пришлем счет.

Вебинар будет 12 июля (пятница) в 12-00 по мск. Сначала — сам рассказ автора по теме, потом — ответим на все вопросы. И все за 1500 руб.

Это наш первый вебинар, поэтому мы старились сделать его тематику максимально полезной.

Вот основные тезисы вебинара:

1.Какие изменения ждут налог на прибыль:

  • как рост НДС повлиял на декларацию по прибыли за полугодие
  • как учесть увеличение ставки НДС для налога на прибыль
  • когда списать долг контрагента, которого исключили из ЕГРЮЛ
  • как учесть в расходы «самозанятых»

2.НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода

3.Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду

4.Страховые взносы: льготы и возросшие лимиты

5.ККТ с 1 июля: кого будут штрафовать, а кому дали отсрочку

6.НДФЛ: какие формы поменялись

Спикер вебинара — налоговый эксперт Александра Майструк:

  • Руководитель отдела Комплексного сопровождения бизнеса компании MCOB
  • Компетенции: налоговое планирование, расчёт заработной платы
  • Неоднократно проходила проверки контролирующих органов, имеет опыт возмещения НДС из бюджета
  • Эксперт в конфигурациях 1С: ЗУП, БП, УТ

 

Первый вебинар от «Клерк.ру»
Про отчётность за полугодие и другие новинки 2019
Вебинар будет 9 июля в 12-00 по мск. Сначала — сам рассказ автора по теме, потом — ответим на все вопросы. И всё за 1500 руб.
  • Какие изменения ждут налог на прибыль.
  • НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
  • Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.
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