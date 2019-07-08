Впервые в России Росстат зафиксировал нулевую инфляцию

Впервые с 1991 года инфляция в России в июне составила 0%, замедлившись в годовом выражении до 4,7%, свидетельствуют данные, которые в понедельник опубликовал Росстат.

В мае, апреле и марте инфляция составляла по 0,3%, в феврале — 0,4%, в январе — 1%. С января по июнь 2019 года цены выросли на 2,5%.

Инфляция на нулевом уровне фиксируется в июне впервые за всю историю современной России (с 1991 года), пишет «Интерфакс». Рост цен в первом летнем месяце приближался к нулю лишь в 1998 году, когда инфляция составила 0,1%. Дефляционные факторы, связанные с поступлением на рынок продукции нового урожая, традиционно в полную силу начинают действовать только в августе

В годовом выражении инфляция в июне 2019 года, по данным Росстата, замедлилась до 4,7% с 5,1% в мае, 5,2% в апреле и 5,3% в марте.

Продовольственные товары в июне 2019 года подешевели на 0,5% (в июне 2018 года подорожали на 0,4%), продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,1% (подорожали на 0,4%).

Непродовольственные товары в июне стали дороже на 0,2% (на 0,4% в июне 2018 года). Услуги в июне подорожали на 0,6% (в июне 2018 года - на 0,7%).

Цены на бензин в июне выросли на 0,7% после роста на 0,3% в мае, стабильных цен в апреле, снижения на 0,1% в марте и на 0,2% в феврале и роста на 0,8% в январе.