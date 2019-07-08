Депутаты в среду рассмотрят проект о запрете применения ЕНВД и ПСН при продаже некоторых товаров

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект с очередными поправками в Налоговый кодекс РФ. Документ будет рассмотрен в первом чтении в среду, 10 июля.

Если поправки будут приняты в том виде, в котором они внесены в Госдуму, то многие предприниматели потеряют право применять ЕНВД и ПСН. Изменения не позволят применять эти спецрежимы продавцам некоторых товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это вся обувь и почти вся одежда, в том числе из натурального меха. Кроме того, потеряют право применять ЕНВД аптеки. А вот табачные изделия, которые тоже подлежат обязательной маркировке, в проекте закона не упомянуты.

Кроме того, субъекты РФ получат право устанавливать ограничения для применения патентной системы налогообложения по общей площади сдаваемых в аренду или наем жилых и нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности; по общему количеству автотранспортных средств и судов водного транспорта, используемых при применении патентной системы налогообложения; по общему количеству объектов стационарной и нестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания и (или) их общей площади.

Законопроектом предлагается изменить предельный срок владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения. В случае, если объект недвижимого имущества в соответствии с жилищным законодательством РФ является единственным жилым помещением, этот срок предлагается сократить с пяти до трех лет.

Законопроект также сокращает порог минимальной численности работников, при которой плательщики страховых взносов обязаны представлять расчеты по страховым взносам в налоговые органы в электронной форме, с 25 до 10 человек.