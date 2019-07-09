Утвержден список ведомств, которые попадут под регуляторную гильотину

Правительство опубликовало список 33 министерств и ведомств — почти половины госорганов, — контрольные полномочия которых будут проверены в первую очередь. До 2021 г. их требования к бизнесу должны быть проанализированы и необоснованные — отменены.

Список не окончательный, пишут «Ведомости». Контрольные полномочия пяти органов еще прорабатываются, указано в опубликованном комментарии замруководителя аппарата правительства Юрия Любимова, в том числе ФСБ и Росфинмониторинга, а также Минюста, Росгвардии, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Чиновники готовы бороться за свои полномочия. В начале июня 12 ведомств попросили правительство избавить их от регуляторной гильотины — они были уверены, что у бизнеса нет к ним претензий. Пока избежать гильотины удалось лишь двум — Росфинмониторингу, который сам не проверяет компании, и ФСБ, которая следит за выполнением антитеррористических требований.

Требования некоторых ведомств пойдут под нож лишь частично. У ФНС, например, требования при контроле за кассами и надзоре за азартными играми и лотереями.

Исключений для ведомств делать не стоит, настаивает участник обсуждения в правительстве: требования всех контролеров избыточны. В России действует около 2 млн требований и 221 вид контроля. Регуляторная гильотина позволит сократить их число вдвое.