Спонсора программы «Своя игра» Erich Krause обвинили в неуплате налогов и выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Налоговые органы потребовали от компании заплатить 44,6 млн руб. неуплаченных налогов и штрафов imE, пишет РБК.

Налоговые органы выявили необоснованную налоговую выгоду во время выездной проверки за период с 2013 по 2015 год. В итоге Erich Krause начислили 44,6 млн руб. — 28,2 млн недоимки по налогу на прибыль, 10,7 млн пени и штраф 5,6 млн руб. По итогам налоговой проверки за 2013–2014 годы компании также предложили уменьшить задекларированный убыток в 157 млн руб.

Московский филиал Erich Krause в уменьшил налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, на сумму 298,4 млн руб. за рекламный контракт с кипрской Ееаma East European advertisement and marketing agency.

Налоговые органы установили, что на самом деле сумму перевел головной офис Erich Krause Finland на счета этой кипрской компании в банках Чехии. При этом кипрский офшор оказался фирмой-однодневкой и был создан за месяц до заключения рекламного контракта. Директором компании числится Димитрис Ахиллеос — сотрудник фирмы по регистрации компаний на Кипре Oxford Tax Solutions. Никакой деятельностью, кроме якобы рекламы для Erich Krause, компания не занималась.

Но и рекламные ролики в телепередачу «Своя игра» кипрский офшор снимал исключительно «на бумаге». Фактически же рекламные ролики сняли и разместили рекламное агентство «Рикс-Ком», производитель телевикторины «Студия 2В», «Газпром-Медиа» как агент телекомпании НТВ и, соответственно, сама «Телекомпания НТВ».

При этом реальные исполнители получили в 15 раз меньше средств, чем кипрский офшор, который ничего им не перечислил.

Более того, в цепочке посредников «также оказались другие фирмы-однодневки, которые выводили большую часть денег на рекламу в офшоры и лишь частично перечисляли плату реальному исполнителю — рекламному агентству «Рикс-Ком».

Erich Krause попытался оспорить начисление налогов, но суд первой инстанции встал на сторону налоговиков (решение Арбитражного суда г.Москвы от 04.07.2019 по делу № А40-40782/2018)