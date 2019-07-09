В головном офисе «Красное & белое» проводят обыск

Сотрудники правоохранительных органов и Федеральной налоговой службы (ФНС) проводят обыск в головном офисе ритейлера «Красное & белое», сообщает РБК.
Оперативные мероприятия проводят «в рамках проверки контрагента» компании, говорят представители организации. Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию сотрудники компании немедленно предоставляют.
В конце июня 2019 года юридические лица компании «Красное & белое» переведены под контроль кипрской компании Amelior Investments Limited, созданной в марте.
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