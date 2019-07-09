В России подорожает вино из-за резкого роста акцизов

Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс.

«Размер ставок определен «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции», объяснил «Ведомостям» представитель Минфина.

Виноторговые компании с таким повышением не согласны. Для тихих вин рост акциза существенный – это увеличит цену для конечного потребителя. Чтобы сократить негативное влияние на рынок, ставка на тихое вино должна быть одномоментно увеличена до 20 руб. за 1 л с последующим увеличением на 1 руб. в год, считают представители компаний. Важно сохранять доступность качественного недорогого вина, чтобы массовый потребитель переключался на него с другого алкоголя, например с водки.

Даже действующая ставка акцизов для игристых вин в 36 руб. уже высока – в 2017 г. она выросла сразу на 10 руб., дальше поднимать нецелесообразно, полагает председатель совета директоров Московского комбината шампанских вин Магомед Талаев. Доля налогов в себестоимости бутылки шампанского и так высока – около 37%, дальнейшее увеличение ухудшит положение производителей шампанского и увеличит розничные цены, предупреждает он.

Однако существенное повышение акциза коснется не всех вин. С одной стороны, поправки устраняют несоответствие российского законодательства нормам ВТО: ставки на российские и импортные вина уравниваются.

С другой – к подакцизной продукции будет отнесен виноград, используемый для производства вина, виноматериалов или спиртных напитков полного цикла, а производители этой продукции смогут получить налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом, рассказывает представитель Минфина. Это позволит поддержать российских виноделов, объясняет федеральный чиновник. Льготу получат производители вина из российского винограда, а производители вина из импортного виноматериала и импортеры будут платить акциз по полной ставке.

Поправки содержат еще одно новшество: теперь ставки акциза на винные напитки без добавления спирта (состоит как минимум на 50% из вина с добавлением воды, сахаросодержащих продуктов, ароматизаторов и др.) уравниваются с акцизами на вино: для газированных напитков предусмотрена ставка 40 руб., для негазированных – 31 руб. Сейчас для них действует единая ставка акциза – 18 руб. Это позволит устранить необоснованное конкурентное преимущество винных напитков перед более качественными игристыми винами, полагает представитель Минфина.