Райффайзенбанк запустил сервис выдачи кредитов через соцсети и мессенджеры

Райффайзенбанк запускает дистанционный сервис подачи заявок на кредиты через социальные сети и мессенджеры: он нацелен на привлечение новых клиентов, проживающих в городах, где нет отделений банка.

Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Сервис, тестирование которого банк ведет с мая, действует во «ВКонтакте», Telegram и Viber и охватывает 50 городов с населением свыше 100 тыс. жителей.

Возможность подачи заявки на кредит через чат-бот в мессенджерах и соцсетях банк до конца лета планирует распространить и на 41 город, где отделения Райффайзенбанка есть, в основном это региональные центры.

Во время пробного периода наибольшей популярностью пользовались заявки через Viber (44% от общего количества) и «ВКонтакте» (30%). На третьем месте запрещенный в России Telegram, который предпочли другим каналам 26% пользователей.

Человек, желающий взять кредит и являющийся пользователем «ВКонтакте», Telegram и Viber, для того чтобы подать заявку, должен написать чат-боту банка в соцсети или мессенджерах. В ответ на это бот предложит заполнить анкету. Во время ее оформления нужно будет указать номер телефона, на который придет СМС для верификации клиента. При этом бот умеет давать небольшие подсказки, например, если клиент не знает ИНН компании-работодателя, бот подскажет, где его можно быстро найти в открытых источниках.

В случае одобрения заявки к клиенту приедет курьер для проверки паспорта и подписания документов, уточнили в Райффайзенбанке. В большинстве городов банк пользуется услугами курьерских компаний, в восьми городах работают штатные курьеры.