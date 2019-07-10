За требование с работников знания английского языка предлагают ввести «уголовку»

Сейчас зачастую вакансии на высокооплачиваемые должности предполагают знание английского языка. Например, такие условия выставляют в аудиторских фирмах сети КПМГ.

А между тем многие россияне не знают иностранных языков, но при этом хотят много зарабатывать.

Такие граждане считают несправедливым эту ситуацию.

«То есть я, русский человек, для реализации своих прав на труд с достойной его оплатой, должен помимо своего языка знать ещё какой то?», - возмущается автор инициативы, размещенной на сайте РОИ.

Суть предложения инициативного россиянина:

законодательно определить только две неруководящие должности - переводчик и специалист по ВЭД, при поступлении на которые допускается требовать от кандидатов знание иностранных языков.

внести поправки в УК, в рамках которых предусмотреть ответственность за необоснованное требование знания иностранных языков при заключении трудового договора.

Результатом принятия такого решения будет:

снижение социальной напряжённости;

повышение доходов населения;

повышение значимости русского языка;

указание отдельным работодателям на то, что они работают в России, а не в Америке или какой-либо другой стране.