Парфюмерию обложат акцизами

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 750011-7 с поправками в НК в части совершенствования налогового контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Проектом предлагается отнести к подакцизным товарам:

спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию в металлической аэрозольной упаковке;

спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию, разлитую в малые емкости;

продукцию бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке;

виноматериалы (за исключением виноматериалов, предназначенных для производства дистиллятов);

виноград, используемый для производства вина, игристого вина (шампанского), спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла.

При этом законопроектом предусматривается предоставление налогоплательщикам, осуществляющим производство указанной продукции, права на получение налоговых вычетов при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

Кроме того, предлагается:

унифицировать ставки акцизов на спирт этиловый, спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов;

установить ставку акциза на винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, на уровне ставки акциза на игристые вина (шампанские) и единые налоговые ставки акциза на вина, игристые вина (шампанские), производимые на территории РФ и ввозимые на территорию РФ.