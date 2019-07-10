Бухфирмы стали чаще задумываться о страховании своей ответственности

Бухгалтерский бизнес несет в себе определенные риски. Как себя подстраховать?
Вопрос страхования ответственности бухгалтерских фирм стал темой обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.
У кого застрахована ответственность (бухгалтерские услуги), поделитесь: были страховые случаи? Как ведёт себя страховая? Кто где застрахован?
- спрашивает Наталья
Автор поста поделилась, что страхуется уже несколько лет, но пока (т-т-т) не было возможности проверить, как работает страховка:
Я страхуюсь 5-й год, пока страховые случаи проходили мимо) но мне интересно, может у кого случались они, и как вела себя страховая в таких случаях)
Многие коллеги заинтересовались этим вопросом.
- Между тем некоторые участники обсуждения полагают, что такая страховка – это деньги на ветер.
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