Банк «Авангард» откажется от вкладов в евро и будет брать деньги с вкладчиков за их хранение

Банк «Авангард» решил полностью отказаться от вкладов в евро. Нынешним вкладчикам, если они захотят после истечения срока их депозитов оставить сбережения в евро, придется доплачивать банку за хранение средств вместо получения процентов.
Сообщение об этом размещено на официальном сайте банка.
Решение банка об отказе от приема депозитов в евро и введении комиссий связано с сохраняющимися с 2014 г. отрицательными ставками по депозитам в евро Европейского Центрального Банка, повышением нормативов обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте и мерами Банка России по снижению доли валютных активов/пассивов кредитных организаций, а также расширением системы страхования вкладов на предприятия микро- и малого бизнеса.
Прием срочных вкладов физических лиц «Базовый», «Базовый-Интернет», «Рантье» и «Мультивалютный-Интернет» в евро будет прекращен с 8 июля 2019 года, с этой же даты не будет осуществляться пролонгация по открытым ранее вкладам в евро. По окончании срока вкладов в евро денежные средства будут переводиться на текущий счет клиента.
С 1 августа 2019 года банк вводит ежемесячную комиссию за ведение текущих счетов физических лиц в евро. Размер комиссии зависит от суммы среднемесячного остатка по всем текущим и карточным счетам клиента в евро и составляет:
- от 0 до 10 000 евро (включительно) — 0 рублей;
- от 10 001 до 100 000 евро — 1 900 рублей;
- свыше 100 001 евро — 0,1 % от суммы остатка.
«Авангард» в первом квартале 2019 года занимал 55-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-100».
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