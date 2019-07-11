Готовьтесь ежемесячно сдавать в ПФР форму СЗВ-ТД

15 июля в ПФР состоится обсуждение новых форматов сведений о трудовой деятельности, запускаемых в рамках проекта электронной трудовой книжки.

Дискуссия пройдет в рамках подготовительных мероприятий ПФР к переходу на цифровую систему учета сведений о трудовой деятельности россиян. На рассмотрение участников будут представлены проекты формы и состава информации, передаваемой работодателями в ПФР, а также проекты формы и формата выписки со сведениями о трудовой деятельности работника.

Как следует из проекта, работодатели будут передавать в ПФР сведения по форме СЗВ-ТД. Выглядеть она будет примерно так:

В графе 5 (отчетный период) предусмотрены следующие коды:

01 — январь;

02 — февраль;

03 — март;

04 — апрель;

05 — май;

06 — июнь;

07 — июль;

08 — август;

09 — сентябрь;

10 — октябрь;

11 — ноябрь;

12 — декабрь.

Напомним, согласно законопроектам, внесенным на днях в Госдуму, с 2020 года работодатели будут ежемесячно до 15 числа передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности работников.

В графе 12 (вид мероприятия) надо будет проставлять следующие коды:

1 — прием на работу;

2 — перевод;

3 — увольнение;

4 — переименование работодателя;

5 — служба в армии;

6 — образование;

7 — обучение во время работы (курсы повышения квалификации, переквалификации и подготовки кадров);

8 — награждение;

9 — установление второй и последующих профессий или разряда;

10 — исключение из непрерывного стажа;

11 — восстановление непрерывного стажа;

12 — запрет занимать должность

Форма СЗВ-ТД предназначена для добавления сведений в электронную трудовую книжку.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов отметил, что базы данных оцифрованных в ПФР трудовых книжек граждан России будут защищать электронные системы безопасности Пенсионного фонда и Росреестра. По его словам, сохранность этих данных от постороннего вмешательства обеспечивает надёжная система технической защиты данных ПФР.