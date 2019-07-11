Готовьтесь ежемесячно сдавать в ПФР форму СЗВ-ТД

15 июля в ПФР состоится обсуждение новых форматов сведений о трудовой деятельности, запускаемых в рамках проекта электронной трудовой книжки.
Дискуссия пройдет в рамках подготовительных мероприятий ПФР к переходу на цифровую систему учета сведений о трудовой деятельности россиян. На рассмотрение участников будут представлены проекты формы и состава информации, передаваемой работодателями в ПФР, а также проекты формы и формата выписки со сведениями о трудовой деятельности работника.
Как следует из проекта, работодатели будут передавать в ПФР сведения по форме СЗВ-ТД. Выглядеть она будет примерно так:
В графе 5 (отчетный период) предусмотрены следующие коды:
01 — январь;
02 — февраль;
03 — март;
04 — апрель;
05 — май;
06 — июнь;
07 — июль;
08 — август;
09 — сентябрь;
10 — октябрь;
11 — ноябрь;
12 — декабрь.
Напомним, согласно законопроектам, внесенным на днях в Госдуму, с 2020 года работодатели будут ежемесячно до 15 числа передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности работников.
Электронные трудовые книжки: что работодатели будут делать в 2020 годуВ графе 12 (вид мероприятия) надо будет проставлять следующие коды:
1 — прием на работу;
2 — перевод;
3 — увольнение;
4 — переименование работодателя;
5 — служба в армии;
6 — образование;
7 — обучение во время работы (курсы повышения квалификации, переквалификации и подготовки кадров);
8 — награждение;
9 — установление второй и последующих профессий или разряда;
10 — исключение из непрерывного стажа;
11 — восстановление непрерывного стажа;
12 — запрет занимать должность
Форма СЗВ-ТД предназначена для добавления сведений в электронную трудовую книжку.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов отметил, что базы данных оцифрованных в ПФР трудовых книжек граждан России будут защищать электронные системы безопасности Пенсионного фонда и Росреестра. По его словам, сохранность этих данных от постороннего вмешательства обеспечивает надёжная система технической защиты данных ПФР.
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