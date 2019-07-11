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Какая ошибка в счете-фактуре не помешает принять НДС на вычет

Если в счете фактуре вместо ООО «Ромашка» будет ошибочно указано АО «Ромашка», ничего страшного.

Правила заполнения счета-фактуры утверждены постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137. Согласно подпункту «и» пункта 1 Правил в строке 6 «Покупатель» счета-фактуры указывается полное или сокращенное наименование покупателя в соответствии с учредительными документами.

При этом согласно абзацу второму пункта 2 статьи 169 НК ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца и покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав), не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС.

Таким образом, указание наименования покупателя с ошибкой в организационно-правовой форме не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС по такому счету-фактуре.

Такое разъяснение содержится в письме Минфина № 07-01-09/34738 от 15.05.2019.

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