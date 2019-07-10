WebMoney меняет правила работы с R-кошельками

WebMoney информирует об изменении работы с R-кошельками, в связи с требованиями регулятора во исполнение Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

С 1 августа 2019 года в системе WebMoney Transfer вводятся P-кошельки, на которых будет отображаться объем электронных денежных средств в российских рублях (WMP - электронные денежные средства в российских рублях), учтенных АО Банк «ККБ» в соответствии с Правилами.

P-кошелек будет предоставлен автоматически на условиях публичной оферты о предоставлении информационных и технологических услуг при использовании системы WebMoney Transfer по реквизитам типа P и пополнен на сумму имеющегося в распоряжении участника системы ЭЧП (R-кошелька) путем передачи ЭЧП чекодателю ЭЧП (ООО ВМР) для оплаты в период с 01.08.2019 по 01.09.2019. При этом с 1 августа 2019 года будет прекращена регистрация новых R-кошельков, а существующие R-кошельки при достижении нулевого баланса будут перенесены в архив (отчет по операциям для них будет доступен в сервисе отчетов report.webmoney.ru).

В переходный период с 1 августа по 1 октября 2019 года (включительно) для R-кошельков с ненулевым балансом сохранится возможность вывода средств обычными способами по ссылке. В этот же период времени появится дополнительный способ вывода средств с R-кошельков без взимания комиссии на P-кошельки путем перевода денежных средств, при условии, что такой кошелек был открыт через стандартные интерфейсы Системы.

После 1 октября 2019 года средства с R-кошельков возможно будет вывести исключительно на рублевый банковский счет, указанный участником системы WebMoney Transfer, и только единственным способом - путем предъявления ЭЧП (WMR) к оплате в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» в установленном законодательством порядке способом, указанным по ссылке, с предварительным прохождением процедуры полной идентификации в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

WebMoney Transfer гарантирует что, все останутся при своих деньгах и никто не пострадает.