В ФНС объяснили, как правильно анализировать налоговые риски

Замначальника Контрольного управления ФНС России Константин Новоселов на примерах объяснил, как анализировать налоговые риски в рамках утвержденных критериев их оценки (Концепция системы планирования выездных налоговых проверок).

Например, критерий № 1: налоговая нагрузка у налогоплательщика ниже среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли. Налоговые органы должны выяснить причины такого снижения. Они могут быть объективными: вновь созданный бизнес, который несет инвестиционные расходы, а выручка еще мала или отсутствует. Если же очевидных причин для снижения налоговой нагрузки нет, отметил представитель ФНС России, нужно анализировать другие критерии. В частности, снижение налоговой нагрузки может говорить о том, что компания использует какие-то схемы для снижения своих налоговых обязательств.

Другой пример — критерий № 3: отражение в налоговой отчетности значительных сумм вычетов по НДС за определенный период, а именно 89 % и выше от суммы начисленного налога за 12 месяцев. «Это средний уровень вычетов в целом по стране. Если уровень вычетов завышен, то это повод для углубленного анализа формирования налоговой базы по НДС. При необходимости налогоплательщику необходимо дать соответствующие пояснения», - пояснил Константин Новоселов.

Соответствие организации только одному критерию налоговых рисков не является основанием для автоматического включения ее в план выездных налоговых проверок. Деятельность организации оценивается комплексно и всесторонне. К примеру, если у нее на протяжении ряда лет уровень вычетов составляет 98—99 %, сумма налогов к уплате и налоговая нагрузка минимальны, имеются убытки, то к деятельности такой организации возникнет много вопросов.