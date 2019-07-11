Какие доходы IT-организацией учитывает в составе льготных для применения пониженных взносов

Для российских IT-организаций предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов:

на ОПС — 8,0 %;

на ОСС — 2,0 %;

на ОМС — 4,0 %.

При этом одним из обязательных условия применения пониженных тарифов является соблюдение доли (90 %) доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных.

Минфин в письме № 03-15-05/34431 от 14.05.2019 пояснил, что с целью применения пониженных тарифов страховых взносов в доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий организация вправе учесть, в частности, доходы от оказания услуг (выполнения работ) по сопровождению того программного обеспечения, разработку или адаптацию, или модификацию которого она осуществляла.



Таким образом, организация, осуществляющая IT-деятельность при определении доли доходов в целях применения пониженных тарифов страховых взносов вправе учесть доходы от оказания услуг по сопровождению разрабатываемого ею программного обеспечения.



При этом если составной частью указанного сопровождения является оказание пользователям программного обеспечения консультационных услуг по вопросам эксплуатации, технической поддержки этого программного обеспечения, то доходы от оказания организацией таких консультационных услуг также учитываются в доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий, позволяющей применять пониженные тарифы страховых взносов.