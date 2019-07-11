УФНС Оренбургской области объяснило, как принять к вычету НДС при возврате продавцу некачественных (бракованных) товаров.

Суммы НДС, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, подлежат вычету в случае возврата этих товаров продавцу. Вычеты указанных сумм налога производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров, но не позднее одного года с момента возврата.

В соответствии с пунктом 1 статьи 169 НК РФ счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ.

Корректировочный счет-фактура, выставленный продавцом покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения цены (тарифа) и (или) уменьшения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, является документом, служащим основанием для принятия продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ.

Таким образом, при изменении продавцом стоимости отгруженной продукции в сторону уменьшения в случае уменьшения количества отгруженных товаров корректировочный счет-фактура, выставленный продавцом покупателю, является документом, служащим основанием для принятия продавцом сумм налога к вычету.

В случае если возврат осуществляется путем обратного выкупа продавцом некачественных (бракованных) товаров и при этом покупателем составляется счет-фактура, то такой счет-фактура, выставленный покупателем в адрес продавца, является документом, служащим основанием для принятия продавцом сумм налога к вычету на основании пункта 5 статьи 171 НК РФ при выполнении требований пункта 4 статьи 172 НК РФ.