Клерк.Ру

Бухгалтеры снова жалуются, что их отчеты «зависли» в ИФНС

Никогда такого не было, и вот опять...

«Зависание» сданных отчетов уже становится нехорошей традицией.

Ранее мы писали о проблемах со сдачей РСВ за 1 квартал.

Началась отчетная кампания за 2 квартал, и бухгалтеры вновь жалуются на аналогичные проблемы. Об этом, в частности, пишет участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Кто нибудь уже сдавал отчётность в ИФНС за 2 квартал? У меня опять все зависло ((( есть подтверждение даты отправки и все... Тишина. За первый квартал такого не было. У кого как, расскажите?

— интересуется Ольга

Впрочем, большинство коллег утверждают, что в этот раз прием отчетов происходит быстро. С затягиванием этого процесса столкнулись немногие бухгалтеры. А вот жалоб на ПФР — немало. У многих бухгалтеров на сданную в первых числах июля форму СЗВ-М до сих пор не пришел протокол приема.

Первый вебинар от «Клерк.ру»
Про отчётность за полугодие и другие новинки 2019
Вебинар будет 12 июля в 12-00 по мск. Сначала — сам рассказ автора по теме, потом — ответим на все вопросы. И всё за 1500 руб.
  • Какие изменения ждут налог на прибыль.
  • НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
  • Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.
Записаться на вебинар
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера