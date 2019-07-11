Бухгалтеры снова жалуются, что их отчеты «зависли» в ИФНС

Никогда такого не было, и вот опять...

«Зависание» сданных отчетов уже становится нехорошей традицией.

Ранее мы писали о проблемах со сдачей РСВ за 1 квартал.

Началась отчетная кампания за 2 квартал, и бухгалтеры вновь жалуются на аналогичные проблемы. Об этом, в частности, пишет участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Кто нибудь уже сдавал отчётность в ИФНС за 2 квартал? У меня опять все зависло ((( есть подтверждение даты отправки и все... Тишина. За первый квартал такого не было. У кого как, расскажите? — интересуется Ольга

Впрочем, большинство коллег утверждают, что в этот раз прием отчетов происходит быстро. С затягиванием этого процесса столкнулись немногие бухгалтеры. А вот жалоб на ПФР — немало. У многих бухгалтеров на сданную в первых числах июля форму СЗВ-М до сих пор не пришел протокол приема.