Очередные поправки в Налоговый кодекс сегодня рассматривали в Госдуме

Законопроект с очередными поправками в Налоговый кодекс был рассмотрен сегодня во втором чтении Госдумой.

В первоначальном варианте этого проекта (№715756-7) речь шла только о налогообложении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (поправки в стать. 284.4 НК РФ). Однако ко второму чтению туда были внесены многочисленные поправки и часть из них просто взята из другого законопроекта (№720839-7), который только вчера прошел первое чтение.

Таким образом, сегодня во втором чтении приняты поправки:

устанавливающие нулевую ставку налога на прибыль для региональных театров, музеев и библиотек;

сокращающие с 5 до 3-х лет минимальный срок владения жильём, по истечении которого доход от его продажи освобождается от НДФЛ в случае, если продаваемое жильё является единственным;

устанавливающие бессрочно нулевую ставку по налогу на прибыль для медицинских и образовательных учреждений, а также для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан;

устанавливающие перечень документов для подтверждения права на освобождение от НДС операций по передаче товаров в рамках благотворительной деятельности;

освобождающие от НДФЛ доходы в виде прощения безнадежного долга (с некоторыми исключениями);

вводящие для застройщиков право на применение инвестиционного вычета при создании коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, безвозмездно передаваемых в государственную или муниципальную собственность.

Дата рассмотрения в третьем чтении пока не определена.