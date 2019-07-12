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Срок уплаты налога на доходы физических лиц истекает 15 июля

15 июля 2019 года истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц по представленной налоговой декларации за 2018 год.

Уплатить налог обязаны граждане, которые по итогам прошлого года получили доход и задекларировали его, а также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, у которых при подаче декларации 3-НДФЛ по итогам 2018 года возникла обязанность по уплате налога на доходы физических лиц.

Направление налоговыми органами уведомлений и квитанций на уплату НДФЛ в таких случаях законодательством не предусмотрено. Самостоятельно сформировать платежный документ и уплатить налог можно с помощью электронных сервисов ФНС России: «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Заполнение платежного поручения» и «Личный кабинет для физических лиц», а также через любое кредитное учреждение (банк) или через почтовые отделения ФГУП «Почта России».

За неуплату налога в установленный срок за каждый день просрочки платежа в соответствии со ст. 75 Налогового кодекса Российской Федерации будут начисляться пени.

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