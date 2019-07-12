Стал известен МРОТ на 2020 год

На федеральном портале Минтруд опубликовал проект об установлении прожиточного минимума за 2 квартал 2019.

Предусматривается установить величину прожиточного минимума за 2 квартал 2019:

на душу населения — 11185 рублей;

для трудоспособного населения — 12130 рублей;

для пенсионеров — 9236 рублей;

для детей — 11004 рублей.

Величина прожиточного минимума за 2 квартал по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на душу населения и для детей на 4,0%, для трудоспособного населения — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.

Напомним, в законодательстве предусмотрен механизм ежегодного установления МРОТ в сумме равной 100 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за 2 квартал предыдущего года.

Таким образом, МРОТ на 2020 год будет установлен в размере 12130 руб., что на 850 рублей больше нынешнего значения.