Стал известен МРОТ на 2020 год

На федеральном портале Минтруд опубликовал проект об установлении прожиточного минимума за 2 квартал 2019.
Предусматривается установить величину прожиточного минимума за 2 квартал 2019:
- на душу населения — 11185 рублей;
- для трудоспособного населения — 12130 рублей;
- для пенсионеров — 9236 рублей;
- для детей — 11004 рублей.
Величина прожиточного минимума за 2 квартал по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на душу населения и для детей на 4,0%, для трудоспособного населения — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.
Напомним, в законодательстве предусмотрен механизм ежегодного установления МРОТ в сумме равной 100 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за 2 квартал предыдущего года.
Таким образом, МРОТ на 2020 год будет установлен в размере 12130 руб., что на 850 рублей больше нынешнего значения.
Первый вебинар от «Клерк.ру»
Про отчётность за полугодие и другие новинки 2019
Вебинар будет 12 июля в 12-00 по мск. Сначала — сам рассказ автора по теме, потом — ответим на все вопросы. И всё за 1500 руб.
- Какие изменения ждут налог на прибыль.
- НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
- Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.