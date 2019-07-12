Почему предприниматели не хотят инвестировать в бизнес

71% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в России неблагоприятными, выяснили социологи ВЦИОМа.

Инвестируют фактически лишь те, у кого нет другого варианта вложения денег, говорится в докладе центра стратегического проектирования «Платформа», посвященном оценке инвестиционного климата в России. При наличии альтернатив выбираются более консервативные способы, пишет газета «Ведомости».

В основу исследования легли телефонный опрос 500 предпринимателей, проведенный ВЦИОМом, и серия интервью с представителями бизнеса и экспертами. Государство в глазах бизнесменов ответственно за большинство управляемых рисков, пишут авторы исследования: врага они в нем не видят, но и заинтересованного партнера — тоже.

В оценке бизнес-климата на первый план выходят два блока: экономические факторы (снижение покупательной способности населения и уровень налогообложения считают первоочередной проблемой соответственно 72 и 70% опрошенных) и институциональные, связанные с защитой предпринимателей от злоупотреблений должностных лиц. Несовершенство судебной системы считают источником высокого риска 52%, коррупционные риски в административных вопросах — 48%.

Наибольшее влияние на ощущение риска оказывают события, когда в сложной ситуации — предприниматель, на месте которого мог бы быть сам респондент, пишут авторы исследования. Одним из знаковых стало дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Доля негативных оценок существенная, признает руководитель управления социально-политических исследований ВЦИОМа Кирилл Родин, но при оценке перспективы она все-таки снижается и 76% опрошенных не готовы отказаться от собственного дела, а 61% хотят, чтобы дети продолжили их бизнес.

Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи объясняет такое противоречие ошибкой выжившего: опрашивали только тех, кто остался в бизнесе. Если бы среди респондентов были арестованные и те, кто потерял бизнес, картина была бы еще более удручающей, уверен он: бизнес в страхе, а государство отделено от него прочной стеной непонимания. Основные налоговые поступления обеспечивает нефтяная и газовая рента, из-за этого значение бизнеса девальвируется, хотя именно микро-, малый и средний бизнес в основном обеспечивает рабочие места, напоминает Хуруджи.

Бизнес ждет улучшения инвестклимата, а власть улучшает условия для крупнейших компаний и узкого круга людей, близких к ней, считает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин