Visa и MasterCard могут уйти из России

Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе», пишет «Коммерсантъ». Они направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России и, по сути, предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции.

Законопроект вводит понятие «иностранная платежная система» (ИПС) таким образом, что МПС, зарегистрированные в ЦБ, под него не попадают. Следовательно, они должны подчиняться правилам для просто «платежных систем». Таким образом, международным платежным системам, работающим на территории России, придется внести изменения в правила работы на нашем рынке.

Это относится ко всем крупным иностранным системам. На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре операторов платежных систем ЦБ, есть у Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB и др.

На приведение правил в соответствие с новыми требованиями платежным системам отводится 180 дней с момента вступления в силу закона.

Если правила не будут исправлены, то часть правил, которая не соответствует закону, будет считаться недействительной. Таким образом, спустя полгода после принятия закона приостановление расчетов какого-либо банка, например из-за санкций, будет считаться нарушением. За этим последует предписание ЦБ об исправлении нарушения. А в случае если оно не будет выполнено, произойдет исключение российской дочерней компании ИПС из реестра операторов платежных систем ЦБ и фактический запрет на работу платежной системы в России.

По словам собеседников «Ъ», близких к МПС, для них подобное решение стало неожиданным, поправки предполагалось обсуждать не раньше осени, и к тому моменту планировалось, что они будут доработаны и скорректированы. В крупнейших МПС Visa и MasterCard отказались комментировать законодательные инициативы. Вместе с тем, по словам экспертов, привести свои правила в соответствие с требованиями ЦБ у российских Visa, MasterCard и других просто нет возможности.

Если рассмотреть самый негативный сценарий — исключение российских «дочек» МПС из реестра ЦБ,— то платежи по уже выпущенным картам будут проходить через НСПК, но за пределами России карты исключенных систем работать не будут. Более того, с уходом какой-либо из систем с российского рынка иностранные карты, эмитированные ею, в России также работать не смогут.