При банкротстве фирмы-продавца с покупателей требуют подтвердить факт оплаты давних покупок

Нехорошая тенденция наметилась в делах о банкротстве. Арбитражные управляющие активно выискивают возможных должников компании-банкрота и подают на них в суд.

Ранее мы писали о бывшем бухгалтере акционерного общества, попавшего под банкротство. С женщины взыскивают деньги, полученные ею по чековой книжке и внесенные в кассу организации. Апелляция была, увы, проиграна, сейчас дело находится в кассационной инстанции.

Аналогичное обвинение предъявлено кассиру организации тоже из-за того, что она получала деньги по чековой книжке. Женщину не спасло даже предъявление корешков к приходно-кассовым ордерам, свидетельствующих о внесении денег в кассу. Суд потребовал от бывшего кассира документы, подтверждающие дальнейшую судьбу внесенных в кассу денег. В противном случае с нее взыщут 1,7 млн. рублей, которые эта женщина не присваивала.

Однако, как выясняется, под такой каток правосудия попадают не только бывшие сотрудники банкротящихся компаний, но их клиенты.

Купили автомобиль в автосалоне, который через несколько лет оказался на грани банкротства? Докажите, что расплатились с продавцом сполна!

Посетитель нашего форума рассказал, что с него Арбитражный суд в рамках дела о банкротстве автосалона требует предоставить квитанцию к ПКО на сумму, уплаченную им за автомобиль 4 года назад.

Существуют ли нормы закона, по которым физ.лицо, совершившее покупку автомобиля у юр.лица, обязывается хранить квитанции ПКО. Ведь при такой сделке оформляется приемо-сдаточный акт? обанкротили продавца...Теперь дополнительно к договору и акту приема-передачи интересуются приходным. В акте указано,что деньги получены в полном объеме... — Аноним

Обсуждение этой темы происходит в теме форума «Арбитраж затребовал у физлица(покупатель) квитанции ПКО по сделке 4хлетней давности».