Клерк.Ру

С кассира банкротящейся организации требуют 1 млн 700 тыс. рублей

В конце марта «Клерк» писал про историю, которую в Фейсбуке рассказала бывший бухгалтер акционерного общества, попавшего под банкротство. С неё взыскивают деньги, полученные ею по чековой книжке и внесенные в кассу организации  Апелляция была, увы, проиграна, сейчас дело находится в кассационной инстанции.

Но главный бухгалтер не единственный бывший работник АО, попавший под каток нашей судебной системы.  С кассира организации, которая уволилась еще в 2015 году, требуют 1 млн. 700 тыс.рублей! И тоже из-за того, что она получала деньги по чековой книжке.

При этом кассиру удалось найти корешки к ПКО (скорее всего не без помощи руководства банкротящейся организации), однако суд посчитал, что этого мало. Судья потребовал от кассира документы о том, куда организация потратила деньги, снятые с расчетного счета и внесенные в кассу. Каким образом такие документы могли оказаться у уволившегося работника и почему они у него вообще должны быть, суд не посчитал нужным объяснить.

Рассмотрение дела отложено до 8 августа.

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