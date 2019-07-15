Когда физлицу не надо платить НДФЛ при продаже нежилого помещения

Согласно пункту 17.1 статьи 217 НК освобождаются от НДФЛ доходы, получаемые физлицами от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе, с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 НК.

При этом эта норма не распространяются на доходы, получаемые физлицами от продажи, в частности, имущества (за исключением жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или доли (долей) в них, а также транспортных средств), непосредственно используемого в предпринимательской деятельности.

Согласно пункту 2 статьи 217.1 НК доходы от продажи объекта недвижимого имущества, освобождаются от НДФЛ при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения (3 года или 5 лет).

Учитывая изложенное, если имущество находилось в собственности налогоплательщика в течение установленного срока владения и более, а также в течение вышеуказанного срока не использовалось в предпринимательской деятельности, доход, полученный от продажи такого имущества, освобождается от НДФЛ.

Такие разъяснения лает Минфин в письме № 03-04-05/47623 от 28.06.2019.