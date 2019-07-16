Когда безнадежную задолженность включать в расходы

Долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации, признаются безнадежными. Долги ликвидированных организаций, нереальные ко взысканию, списываются в составе внереализационных расходов с даты исключения налогоплательщика-должника из ЕГРЮЛ.

А вот решение выездной налоговой проверки о привлечении к налоговой ответственности не является основанием признания задолженности перед налогоплательщиком безнадежной, поясняет Минфин в письме № 03-03-06/1/48327 от 01.07.2019.

В документе также отмечается, что выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде в результате налоговой проверки суммы безнадежной задолженности, относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, могут быть учтены налогоплательщиком в налоговом периоде их обнаружения.