Когда экономия на процентах не облагается НДФЛ

С 1 января 2018 года материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами признается доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, при соблюдении в отношении такой экономии хотя бы одного из следующих условий:

соответствующие заемные (кредитные) средства получены налогоплательщиком от организации или ИП, которые признаны взаимозависимым лицом налогоплательщика либо с которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях;

такая экономия фактически является материальной помощью либо формой встречного исполнения организацией или ИП обязательства перед налогоплательщиком, в том числе оплатой (вознаграждением) за поставленные налогоплательщиком товары (выполненные работы, оказанные услуги).

Таким образом, в случае если в отношении экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами не соблюдаются вышеназванные условия, то с 1 января 2018 года соответствующая экономия не признается доходом в целях налогообложения НДФЛ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/48700 от 03.07.2019.